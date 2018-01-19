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ВОРОВАТАЯ НЕЗНАКОМКА

ВОРОВАТАЯ НЕЗНАКОМКА
19.01.18 | Главные темы / Cобытия
Задержана ранее судимая 28-летняя железногорка, укравшая мобильник из салоны
СЛОВО ЗА ЮРИСТОМ

СЛОВО ЗА ЮРИСТОМ
19.01.18 | Главные темы / Происшествия
Работникам очистных сооружений Гортеплоэнерго отменены надбавки за вредность
ПРОГРАММА "КСТАТИ" ОТ 18 ЯНВАРЯ

ПРОГРАММА "КСТАТИ" ОТ 18 ЯНВАРЯ
19.01.18 | Главные темы / Cобытия / Телепередачи
Гость в студии - заместитель директора МП ГЖКУ Наталья Щедринова: январский
ШКОЛЫ "ЗАМИНИРОВАЛИ"

ШКОЛЫ "ЗАМИНИРОВАЛИ"
18.01.18 | Главные темы / Происшествия
В Железногорске и Красноярске полиция проверила две школы из-за сообщений о
ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ!

ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ!
18.01.18 | Главные темы / Cобытия
В связи с наступающими морозами глава администрации ЗАТО провёл экстренное

ПРОГРАММА "КСТАТИ" ОТ 18 ЯНВАРЯ

19.01.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Телепередачи | Просмотров: 26 | Автор: Галина Процкая



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