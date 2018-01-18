ШКОЛЫ "ЗАМИНИРОВАЛИ"
18.01.18 | Раздел: Главные темы / Происшествия | Просмотров: 72 | Автор: Галина Процкая
В Железногорске и Красноярске полиции пришлось проверять школы из-за сообщений о взрывных устройствах
Информация о том, что в Железногорске в школе № 96 заложена «бомба» поступила в полицию закрытого города сегодня днем.
В пресс-службе краевой полиции подтвердили, что школьников эвакуировали из здания, после чего его проверили полицейские и кинологи.
«Тревога оказалась ложной. Сейчас полицейские выясняют личность «шутника», — пояснили в полиции.
Недавно звонок о «минировании» поступил в красноярскую школу — лицей № 10 на улице Карбышева, 1. Полицейские еще не закончили проверку и пообещали прокомментировать ситуацию позднее, информирует Newslab.ru.
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