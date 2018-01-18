ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ!

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Из-за сильных морозов занятия в школах Железногорска могут отменить

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18.01.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 50 | Автор: Галина Процкая

В связи с наступающими морозами глава администрации Сергей Пешков провёл экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациямям

- С сегодняшнего дня на территории ЗАТО Железногорск вводится режим повышенной готовности в связи с резким понижением температуры воздуха, - сообщил Глава администрации. – Важно в данный период избежать аварий, чтобы жителям было комфортно.


На заседании комиссии обсудили вопросы теплоснабжения и электроснабжения, работы городского пассажирского транспорта, создания на всех коммунальных службах ЗАТО аварийных бригад и графика дежурств.

- Помимо Железногорской ТЭЦ, у нас есть котельная № 1, которая может отапливать город при низких температурах даже без участия ЖТЭЦ. По всем котельным запаса топлива достаточно, даже выше нормы, - отметил Сергей Пешков. – Решением КЧС запрещено делать плановые переключения в электрических и тепловых сетях.


Особое внимание руководителей управляющих компаний Глава администрации обратил на своевременное переключение подачи горячей воды в жилых домах на обратную схему, чтобы из-под крана не бежал кипяток.

- При повышении температуры теплоносителя выше 100 градусов уже в домах управляющие компании обязаны произвести переключение «на обратку», чтобы из крана не шёл пар, - сказал Сергей Пешков.


Все мероприятия на открытом воздухе решено отменить. Для школьников утверждена температура, при которой они могут пропустить занятия в школе: при температуре ниже - 32°C для 1-4 классов, -35°C для 1-9 классов, -38°C - для всех школьников.

Режим повышенной готовности городских служб будет снят по окончании морозных дней, сообщает муниципальныйьпортал.



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