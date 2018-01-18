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МОРОЗ КРЕПЧАЕТ

МОРОЗ КРЕПЧАЕТ
18.01.18 | Главные темы / Cобытия
Из-за сильных морозов занятия в школах Железногорска могут отменить

МОРОЗ КРЕПЧАЕТ

18.01.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 86 | Автор: Галина Процкая

Из-за сильных морозов занятия в школах Железногорска могут отменить

По информации городского Управления образования, установлены  следующие нормы температуры наружного воздуха, при которых отменяются учебные занятия:

ученики с 1 по 4 классы могут остаться дома при  -32°С и ниже,  ученики с 5 по 9 классы не посещают уроки при -35°С и ниже, а учащиеся 10-х и 11-х классов могут не ходить в школу, если столбик термометра опустится до -38°С.



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