МОРОЗ КРЕПЧАЕТ
18.01.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 86 | Автор: Галина Процкая
Из-за сильных морозов занятия в школах Железногорска могут отменить
По информации городского Управления образования, установлены следующие нормы температуры наружного воздуха, при которых отменяются учебные занятия:
ученики с 1 по 4 классы могут остаться дома при -32°С и ниже, ученики с 5 по 9 классы не посещают уроки при -35°С и ниже, а учащиеся 10-х и 11-х классов могут не ходить в школу, если столбик термометра опустится до -38°С.
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