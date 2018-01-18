"ЗДОРОВЫЙ ИНТЕРЕС" НА СВЕЖЕМ ТВ
18.01.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 60 | Автор: Галина Процкая
На «Свежем телевидении» запускается новый масштабный телевизионный проект «Здоровый интерес»
В каждой программе журналисты редакции совместно со специалистами железногорской медицины и косметологии будут давать нашим горожанам самые актуальные рекомендации и полезные советы.
В сегодняшнем выпуске пойдет речь о том, как защитить себя в зимний период от серьезных травм и обморожений.
Программа "Здоровый интерес" на телеканале МИР24 в кабельной сети МП "ГТС" будет выходить два раза в месяц, по четвергам, в 20:35.
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