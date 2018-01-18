"ЗДОРОВЫЙ ИНТЕРЕС" НА СВЕЖЕМ ТВ

На «Свежем телевидении» запускается новый масштабный телевизионный проект «Здоровый интерес»

В каждой программе журналисты редакции совместно со специалистами железногорской медицины и косметологии будут давать нашим горожанам самые актуальные рекомендации и полезные советы.

В сегодняшнем выпуске пойдет речь о том, как защитить себя в зимний период от серьезных травм и обморожений.

Программа "Здоровый интерес" на телеканале МИР24 в кабельной сети МП "ГТС" будет выходить два раза в месяц, по четвергам, в 20:35.