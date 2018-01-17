РАДИОПРОГРАММА ОТ 17 ЯНВАРЯ

Красноярский край приблизился к порогу эпидемии ОРВИ и гриппа

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НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 16 ЯНВАРЯ

НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 16 ЯНВАРЯ

На Общественном совете по ЖКХ обсудили перерасчёт за горячую воду