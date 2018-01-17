"FRESH" НА СВЕЖЕМ ТВ

«Свежее телевидение» запустило программу о товарах и услугах Железногорска

Вы первыми узнаете о местах, где можно посидеть всей семьей, создать себе притягательный образ к празднику или расслабиться с друзьями после трудовой недели. Мы поможем вам найти в Железногорске нужный товар или услугу, за которыми не надо ехать в Красноярск. Программа - еженедельная, выходит по вторникам.

В очередном выпуске программы "Торговая карта" - студия спорта, фитнеса и танца "FRESH"