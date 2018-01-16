УДАРНЫМИ ТЕМПАМИ

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16.01.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 45 | Автор: Галина Процкая

В Железногорске продолжаются строительные работы в доме по Ленинградскому, 26

В настоящее время в первом строении десятиэтажного дома проводится чистовая отделка. В частности, подрядчиком одновременно во всех подъездах выполняются работы по выравниванию стен, шпаклевке, оштукатуриванию. В квартирах на первых этажах сделаны теплые полы, установлены железные входные двери. Кроме того, в полном объеме выполнены работы по разводке электричества для установки розеток и монтажу сантехнического оборудования. Также установлены подоконники и пороги оконных систем.

Заметим, все квартиры в новом жилом доме по Ленинградскому, 26 будут сданы с чистовой отделкой: обоями, линолеумом, дверями, сантехникой, индивидуальными приборами учета.

Продолжаются активные работы на придомовой территории. Проезды и пешеходные дорожки с внешней стороны первого строения подготовлены под укладку асфальта. В данный момент осуществляется монтаж сетей наружного освещения.

Отметим, что работы по благоустройству выполняются в сокращенном, зимнем варианте. В полном объеме (в том числе асфальтирование дорог) они будут выполнены в соответствии с установленными стандартами - в мае-июле 2018 года, сообщает zato26.org.



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