Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
АКТУАЛЬНО ДЛЯ АБОНЕНТОВ МП "ГТС"!

АКТУАЛЬНО ДЛЯ АБОНЕНТОВ МП "ГТС"!
21.01.18 | Главные темы / Cобытия
Муниципальное предприятие «Городская телефонная сеть» возобновило платежи за
ЗДОРОВЫЙ ИНТЕРЕС НА "СВЕЖЕМ ТВ"

ЗДОРОВЫЙ ИНТЕРЕС НА "СВЕЖЕМ ТВ"
19.01.18 | Главные темы / Cобытия
В Железногорске запущен новый масштабный телевизионный проект «Здоровый интерес»
ВОРОВАТАЯ НЕЗНАКОМКА

ВОРОВАТАЯ НЕЗНАКОМКА
19.01.18 | Главные темы / Cобытия
Задержана ранее судимая 28-летняя железногорка, укравшая мобильник из салоны
СЛОВО ЗА ЮРИСТОМ

СЛОВО ЗА ЮРИСТОМ
19.01.18 | Главные темы / Происшествия
Работникам очистных сооружений Гортеплоэнерго отменены надбавки за вредность
ПРОГРАММА "КСТАТИ" ОТ 18 ЯНВАРЯ

ПРОГРАММА "КСТАТИ" ОТ 18 ЯНВАРЯ
19.01.18 | Главные темы / Cобытия / Телепередачи
Гость в студии - заместитель директора МП ГЖКУ Наталья Щедринова: январский

АКТУАЛЬНО ДЛЯ АБОНЕНТОВ МП "ГТС"!

21.01.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 42 | Автор: Галина Процкая

Муниципальное предприятие "Городская телефонная сеть" продолжает курс на оказание качественных услуг населению ЗАТО  

С января 2018 года возобновился прием платежей за оказание услуг связи - телефония, ТВ, Интернет - во всех почтовых отделениях Железногорска, а также в поселках Первомайский, Новый Путь, Додоново, Подгорный, Тартат.

По информации специалистов ГТС, подобная форма абонентских платежей введена с целью максимального приближения к месту проживания горожан пунктов приема и увеличения их количества.

Особенно это актуально для маломобильных групп населения, которые по возрасту или состоянию здоровья не могут выезжать для оплаты услуг связи в кассы МП ГТС, расположенные по Ленинградскому проспекту.

Подробную информацию можно узнать по телефону оператора Call-центра МП ГТС 76-50-00.  

фото Галины Процкой



Нравится 0





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 4+2=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
РЕАЛЬНО НОВЫЙ ГОД!

РЕАЛЬНО НОВЫЙ ГОД!
22 декабря 2014 | Раздел: Акции и мероприятия
  • • • В преддверии Нового года МП «Городская телефонная сеть» проводит праздничную акцию "АБОНЕНТ ГОДА-2014". Награждение победителей пройдет 25 декабря!
МП "ГТС" - ВСЕГДА НА СВЯЗИ!

МП "ГТС" - ВСЕГДА НА СВЯЗИ!
11 января 2018 | Раздел: Главные темы / Cобытия
17 января специалисты МП "ГТС" проведут выездной мобильный офис по адресу ул. Школьная,39
РЕАЛЬНО ВЫГОДНЫЙ ТАРИФ ОТ МП "ГТС"!

РЕАЛЬНО ВЫГОДНЫЙ ТАРИФ ОТ МП "ГТС"!
19 марта 2012 | Раздел: Cобытия
• • •   Железногорское муниципальное предприятие «Городская телефонная сеть» продолжает специальную акцию для жителей ЗАТО «Установи телефон за 114 рублей!»
РЕАЛЬНО НОВЫЙ ГОД!

РЕАЛЬНО НОВЫЙ ГОД!
22 декабря 2014 | Раздел: Cобытия
  • • • В преддверии Нового года МП «Городская телефонная сеть» проводит праздничную акцию "АБОНЕНТ ГОДА-2014". Награждение победителей пройдет 25 декабря!

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Владимир, в новости: ПРОГРАММА "КСТАТИ" ОТ 18 ЯНВАРЯ
Сан4о, в новости: СЛОВО ЗА ЮРИСТОМ
Пианков, в новости: ХАРКЕВИЧА НАКАЗАЛИ
Александр, в новости: ГРАЖДАНЕ, ТЕРПЕНИЕ!
Гость, в новости: ПЕНСИЯ С ГОРЧИНКОЙ
Гость, в новости: ГРАЖДАНЕ, ТЕРПЕНИЕ!

АФИША ГОРОДА

музей железногорска
центр досуга
железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

РЕКЛАМА

ПОГОДА

СЛУЖБА 112

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

МОРОЗЫ МОГУТ ОТМЕНИТЬ ЗАНЯТИЯ МП "ГТС" - ВСЕГДА НА СВЯЗИ! "ЭТО ПРАЗДНИК РАДОСТИ!" САЛЮТ РОЖДЕСТВУ! ЯНВАРСКИЙ ШОК ХАРКЕВИЧА НАКАЗАЛИ

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Январь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Январь 2018 (72)
Декабрь 2017 (133)
Ноябрь 2017 (146)
Октябрь 2017 (186)
Сентябрь 2017 (157)
Август 2017 (196)
Copyright © 2018 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП "Инфоцентр".