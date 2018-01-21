АКТУАЛЬНО ДЛЯ АБОНЕНТОВ МП "ГТС"!

Муниципальное предприятие "Городская телефонная сеть" продолжает курс на оказание качественных услуг населению ЗАТО

С января 2018 года возобновился прием платежей за оказание услуг связи - телефония, ТВ, Интернет - во всех почтовых отделениях Железногорска, а также в поселках Первомайский, Новый Путь, Додоново, Подгорный, Тартат.

По информации специалистов ГТС, подобная форма абонентских платежей введена с целью максимального приближения к месту проживания горожан пунктов приема и увеличения их количества.

Особенно это актуально для маломобильных групп населения, которые по возрасту или состоянию здоровья не могут выезжать для оплаты услуг связи в кассы МП ГТС, расположенные по Ленинградскому проспекту.

Подробную информацию можно узнать по телефону оператора Call-центра МП ГТС 76-50-00.

фото Галины Процкой