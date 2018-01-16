ОСТОРОЖНО НА ДОРОГАХ!

Дорожные полицейские предупреждают об ухудшении ситуации на дорогах в связи с наступлением сильных морозов

Сильные морозы наступят уже в ближайшие дни. К концу этой недели ожидается до -40 градусов.

Сотрудники ГИБДД предупреждают автомобилистов о том, что в условиях низких температур и гололедицы тормозной путь автомобиля значительно увеличивается на промерзшем асфальте, а выхлопные газы снижают видимость. Кроме того, в период крещенских праздников пешеходы спешат в храмы, купели и в места проведения досуга, при этом их внимательность может быть рассеяна. Автополицейские призывают водителей быть внимательными, особенно, рядом с местами массового скопления людей.

В случае поездки за пределы города автомобилисты должны взять с собой термос с горячим напитком и дополнительные теплые вещи. Светоотражающий жилет может понадобиться на трассе в случае аварийной остановки или ДТП.

ГИБДД Железногорска ещё раз обращает внимание водителей на необходимость выбирать скоростной режим в соответствии с конкретными дорожными и погодными условиями.