МУЗЫКАВМЕСТЕ

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16.01.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Культура | Просмотров: 49 | Автор: Галина Процкая

Опубликовано третье видео масштабного культурного проекта "10 песен атомных городов"

Железногорск представляют Дмитрий Муратов и Илья Аноприев из группы "ДАBRO".






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