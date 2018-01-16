#МУЗЫКАВМЕСТЕ
16.01.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Культура | Просмотров: 49 | Автор: Галина Процкая
Опубликовано третье видео масштабного культурного проекта "10 песен атомных городов"
Железногорск представляют Дмитрий Муратов и Илья Аноприев из группы "ДАBRO".
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