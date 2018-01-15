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ГРАЖДАНЕ, ТЕРПЕНИЕ!

ГРАЖДАНЕ, ТЕРПЕНИЕ!
15.01.18 | Главные темы / Cобытия
ПАТП рекомендует пассажирам успокоиться и установить приложение на мобильный
ХАРКЕВИЧА НАКАЗАЛИ

ХАРКЕВИЧА НАКАЗАЛИ
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Директора МП ГЖКУ Александра Харкевича подвергли дисциплинарному взысканию
ОТВАЖНЫЙ ПОСТУПОК

ОТВАЖНЫЙ ПОСТУПОК
15.01.18 | Главные темы / Cобытия
Первокурсник Сибирской пожарно-спасательной академии Евгений Илюшин
ЗА ПОМОЩЬЮ К ГЛАВЕ

ЗА ПОМОЩЬЮ К ГЛАВЕ
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Игорь Куксин провел прием граждан по личным вопросам
ВО ЗДРАВИЕ ДУШИ И ТЕЛА

ВО ЗДРАВИЕ ДУШИ И ТЕЛА
15.01.18 | Главные темы / Cобытия
В праздник Крещения Господня на городском озере совершат освящение Иордани

ГРАЖДАНЕ, ТЕРПЕНИЕ!

15.01.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 37 | Автор: Галина Процкая



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