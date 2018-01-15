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ХАРКЕВИЧА НАКАЗАЛИ

15.01.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 63 | Автор: Галина Процкая

Глава администрации ЗАТО Железногорск Сергей Пешков подписал распоряжение о дисциплинарном взыскании в отношении директора МП ГЖКУ Александра Харкевича

- Сегодня я принял решение наказать дисциплинарным взысканием руководителя МП ГЖКУ Александра Владимировича Харкевича, - сообщил Глава администрации. - С населением надо работать активнее. Даже если все законно, с людьми надо работать и всё объяснять.


Такое решение руководство города приняло в связи с доначислениями за коммунальные ресурсы за 2016 год.

- Управляющая компания, считая, что все законно, пошли на этот шаг и выставили жильцам доначисления за горячую воду. Разъяснительная работа в средствах массовой информации велась, но вопросы у горожан остались, - отметил Сергей Евгеньевич. - Я считаю, это серьезный недостаток в работе предприятия, а значит, виноват руководитель. Поскольку есть сомнения в правильности начислений, очень много обращений от жителей на эту тему, в пятницу было принято решение отменить перерасчет.


В настоящее время ведутся консультации со строительным надзором, жилищной инспекцией, краевым министерством ЖКХ по правильности и законности данных начислений, сообщает муниципальный портал.



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КОММЕНТАРИИ К СТАТЬЕ:
Дата: Вчера, 19:22 | Статус: | Автор: Сан4о , Группа: Гости

Сколько можно нас дурить с этим ?. В каждых домах стоят общедомовые счетчики и вопрос тогда зачем они нужны если захотели и приписали то что происходит где то по городу срыв или утечка горячей воды . Пускай следят те службы которым относится это все иначе если у меня в квартире утечка пускай возмещают тоже мне они .Как мы им .

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Дата: Вчера, 21:54 | Статус: | Автор: Горжанин , Группа: Гости

Сан4о,
согласен с вами!Сколько можно город на уши ставить с этими перерасчетами? забыли про выборы

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