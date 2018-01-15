ХАРКЕВИЧА НАКАЗАЛИ
15.01.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 63 | Автор: Галина Процкая
Глава администрации ЗАТО Железногорск Сергей Пешков подписал распоряжение о дисциплинарном взыскании в отношении директора МП ГЖКУ Александра Харкевича
- Сегодня я принял решение наказать дисциплинарным взысканием руководителя МП ГЖКУ Александра Владимировича Харкевича, - сообщил Глава администрации. - С населением надо работать активнее. Даже если все законно, с людьми надо работать и всё объяснять.
Такое решение руководство города приняло в связи с доначислениями за коммунальные ресурсы за 2016 год.
- Управляющая компания, считая, что все законно, пошли на этот шаг и выставили жильцам доначисления за горячую воду. Разъяснительная работа в средствах массовой информации велась, но вопросы у горожан остались, - отметил Сергей Евгеньевич. - Я считаю, это серьезный недостаток в работе предприятия, а значит, виноват руководитель. Поскольку есть сомнения в правильности начислений, очень много обращений от жителей на эту тему, в пятницу было принято решение отменить перерасчет.
В настоящее время ведутся консультации со строительным надзором, жилищной инспекцией, краевым министерством ЖКХ по правильности и законности данных начислений, сообщает муниципальный портал.
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