Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
ГРАЖДАНЕ, ТЕРПЕНИЕ!

ГРАЖДАНЕ, ТЕРПЕНИЕ!
15.01.18 | Главные темы / Cобытия
ПАТП рекомендует пассажирам успокоиться и установить приложение на мобильный
ХАРКЕВИЧА НАКАЗАЛИ

ХАРКЕВИЧА НАКАЗАЛИ
15.01.18 | Главные темы / Cобытия
Директора МП ГЖКУ Александра Харкевича подвергли дисциплинарному взысканию
ОТВАЖНЫЙ ПОСТУПОК

ОТВАЖНЫЙ ПОСТУПОК
15.01.18 | Главные темы / Cобытия
Первокурсник Сибирской пожарно-спасательной академии Евгений Илюшин
ЗА ПОМОЩЬЮ К ГЛАВЕ

ЗА ПОМОЩЬЮ К ГЛАВЕ
15.01.18 | Главные темы / Cобытия
Игорь Куксин провел прием граждан по личным вопросам
ВО ЗДРАВИЕ ДУШИ И ТЕЛА

ВО ЗДРАВИЕ ДУШИ И ТЕЛА
15.01.18 | Главные темы / Cобытия
В праздник Крещения Господня на городском озере совершат освящение Иордани

ЗА ПОМОЩЬЮ К ГЛАВЕ

15.01.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 58 | Автор: Галина Процкая

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г.Железногорск Игорь Куксин провел первый в 2018 году прием граждан по личным вопросам

За помощью к руководству обратились горожане с проблемами, в основном, жилищно-коммунального характера. Особо стоит отметить, в этот раз в адрес исполняющего обязанности Главы поступило несколько обращений по содержанию собак - бездомных и домашних.

Коллективное обращение передала жительница города, чью собаку в декабре 2017 года разорвали псы, которые гуляли без намордников и без хозяйки.

Игорь Куксин дал поручение проработать в рамках депутатской комиссии вопрос подготовки законотворческой инициативы, касательно требований содержания домашних животных.

- У Железногорска всегда был имидж спокойного и комфортного для жизни города. Будем восстанавливать баланс, тем более, что тема содержания собак актуальна не только для нашего города. Случаи нападения собак регулярно фиксируются по всему краю. И зачастую к трагедии приводит безответственное поведение хозяев домашних животных. Владельцам собак не стоит забывать о том, что они в ответе за тех, кого приручили, - сообщил Игорь Куксин.

фото с сайта admk26.ru



Нравится 0





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 4+2=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
СПАСИБО ЗА ТРУД!

СПАСИБО ЗА ТРУД!
19 декабря 2017 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Органы ЗАГС России отметили 100-летие
ВЫБОР СДЕЛАН

ВЫБОР СДЕЛАН
8 декабря 2017 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Исполняющим обязанности Главы ЗАТО г. Железногорск выбран Игорь Куксин
ОСТРЫЙ ВОПРОС

ОСТРЫЙ ВОПРОС
10 февраля 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Отлов бродячих собак в Железногорске начнется в понедельник
НА ПРИВИВКУ СТАНОВИСЬ!

НА ПРИВИВКУ СТАНОВИСЬ!
15 сентября 2014 | Раздел: Cобытия
••• В связи со случаями бешенства среди кошек, собак и других домашних животных, горожан приглашают привести домашних питомцев на прививку против бешенства в ветлечебницу

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Горжанин, в новости: ХАРКЕВИЧА НАКАЗАЛИ
Марина, в новости: ПЕРЕРАСЧЕТ ПРИОСТАНОВЛЕН
Пианоков, в новости: ЯНВАРСКИЙ ШОК
Житель, в новости: УБОРОЧНАЯ СТРАДА
Гость, в новости: УБОРОЧНАЯ СТРАДА
Kellen, в новости: АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
Горожанин, в новости: СЛОВО ПАСТЫРЯ
Гость, в новости: РУССКИЙ РАЗГУЛЯЙ

АФИША ГОРОДА

музей железногорска
центр досуга
железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

РЕКЛАМА

ПОГОДА

СЛУЖБА 112

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

МП "ГТС" - ВСЕГДА НА СВЯЗИ! "ЭТО ПРАЗДНИК РАДОСТИ!" САЛЮТ РОЖДЕСТВУ! ЯНВАРСКИЙ ШОК ПЕРЕРАСЧЕТ ПРИОСТАНОВЛЕН ХАРКЕВИЧА НАКАЗАЛИ

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Январь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Январь 2018 (52)
Декабрь 2017 (133)
Ноябрь 2017 (146)
Октябрь 2017 (186)
Сентябрь 2017 (157)
Август 2017 (196)
Copyright © 2018 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП "Инфоцентр".