ЗА ПОМОЩЬЮ К ГЛАВЕ

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г.Железногорск Игорь Куксин провел первый в 2018 году прием граждан по личным вопросам

За помощью к руководству обратились горожане с проблемами, в основном, жилищно-коммунального характера. Особо стоит отметить, в этот раз в адрес исполняющего обязанности Главы поступило несколько обращений по содержанию собак - бездомных и домашних.

Коллективное обращение передала жительница города, чью собаку в декабре 2017 года разорвали псы, которые гуляли без намордников и без хозяйки.

Игорь Куксин дал поручение проработать в рамках депутатской комиссии вопрос подготовки законотворческой инициативы, касательно требований содержания домашних животных.

- У Железногорска всегда был имидж спокойного и комфортного для жизни города. Будем восстанавливать баланс, тем более, что тема содержания собак актуальна не только для нашего города. Случаи нападения собак регулярно фиксируются по всему краю. И зачастую к трагедии приводит безответственное поведение хозяев домашних животных. Владельцам собак не стоит забывать о том, что они в ответе за тех, кого приручили, - сообщил Игорь Куксин.

фото с сайта admk26.ru