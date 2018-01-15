ЗА ПОМОЩЬЮ К ГЛАВЕ
15.01.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 58 | Автор: Галина Процкая
Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г.Железногорск Игорь Куксин провел первый в 2018 году прием граждан по личным вопросам
За помощью к руководству обратились горожане с проблемами, в основном, жилищно-коммунального характера. Особо стоит отметить, в этот раз в адрес исполняющего обязанности Главы поступило несколько обращений по содержанию собак - бездомных и домашних.
Коллективное обращение передала жительница города, чью собаку в декабре 2017 года разорвали псы, которые гуляли без намордников и без хозяйки.
Игорь Куксин дал поручение проработать в рамках депутатской комиссии вопрос подготовки законотворческой инициативы, касательно требований содержания домашних животных.
- У Железногорска всегда был имидж спокойного и комфортного для жизни города. Будем восстанавливать баланс, тем более, что тема содержания собак актуальна не только для нашего города. Случаи нападения собак регулярно фиксируются по всему краю. И зачастую к трагедии приводит безответственное поведение хозяев домашних животных. Владельцам собак не стоит забывать о том, что они в ответе за тех, кого приручили, - сообщил Игорь Куксин.
фото с сайта admk26.ru
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