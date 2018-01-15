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ПЕНСИЯ С ГОРЧИНКОЙ

15.01.18 | Раздел: Главные темы / Происшествия | Просмотров: 64 | Автор: Галина Процкая

Сотрудниками МУ МВД России по ЗАТО Железногорск возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с причинением значительного ущерба

В дежурную часть обратилась 55-летняя горожанка, которая сообщила, что с ее банковской карты были похищены около 30 тысяч рублей.

Заявительница пояснила, что на ее сотовый телефон позвонила неизвестная женщина, которая представилась сотрудницей «Московского филиала Пенсионного фонда России». Мошенница сообщила потерпевшей, что ее пенсия была посчитана неправильно и заявительница может получить дополнительные денежные суммы.

Под предлогом сверки данных для перевода денег, злоумышленница узнала от женщины данные ее карты, после чего со счета были списаны около 30 тысяч рублей. Попытки перезвонить представительнице «Пенсионного фонда» ни к чему не привели – номер стал недоступен. Потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

В настоящее время следователями проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий по установлению лица, причастного к совершению данного преступления.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину». Мошенница, в случае ее поимки, может отправиться за решетку на срок до 5 лет.


По информации МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск



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