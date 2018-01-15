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МЕЛОЧЬ, А ПРИЯТНО!
15.01.18 | Главные темы / Cобытия
Жители Красноярского края сдали в банки 5 тонн металлических монет
С ДНЕМ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ!

С ДНЕМ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ!
13.01.18 | Главные темы / Cобытия
Поздравление и.о. Главы ЗАТО Железногорск Игоря Куксина и Главы администрации
ИНВАЛИДЫ ПОЖАЛОВАЛИСЬ

ИНВАЛИДЫ ПОЖАЛОВАЛИСЬ
12.01.18 | Главные темы / Cобытия
Инвалиды по зрению, проживающие в Железногорске, поставили «неуд» оповещателям
ПРОКУРОРСКИЙ КОНТРОЛЬ

ПРОКУРОРСКИЙ КОНТРОЛЬ
12.01.18 | Главные темы / Происшествия
Железногорская прокуратура провела проверку соблюдения законодательства об
ОБСЛЕДОВАНИЕ УРЕЗАЛИ

ОБСЛЕДОВАНИЕ УРЕЗАЛИ
12.01.18 | Главные темы / Cобытия
В Красноярском крае началась диспансеризация по новым правилам

НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 12 ЯНВАРЯ

15.01.18 | Раздел: Видео / Телепередачи | Просмотров: 13 | Автор: Наталья Кокорина



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