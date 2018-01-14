МЕЛОЧЬ, А ПРИЯТНО!

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14.01.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 28 | Автор: Галина Процкая

В красноярском отделении Банка России подсчитали, сколько тонн металлических монет принесли в банки жители Красноярского края

Акция «День приема монет» прошла в 2017 году во многих регионах России. Жители Красноярского края оказались в лидерах по Сибири и принесли в банки больше одного миллиона монет на сумму 3,748 млн рублей. Общей вес «мелочи» составил 5 тонн. В банке отметили, что им потребовалось 788 мешков, чтобы запаковать все полученные от населения деньги.

Чаще всего жители Красноярского края сдавали «десятки» — их в банке насчитали 256 тысяч. На втором месте оказались монеты номиналом в 10 копеек — 211 тысяч штук.

В обмен на металлические деньги красноярцы получали как обычные бумажные купюры, так и памятные монеты достоинством 25 рублей, выпущенные к Чемпионату мира по футболу. Жителям Красноярского края выдали больше 9 тысяч таких монет.

По оценкам представителей Центробанка, в 2017 году в копилках у населения края осело около 90 тонн монет или 55 млн рублей.

«Срок жизни монет достаточно внушительный: он достигает 30 лет. К сожалению, не все они активно используются десятилетиями. Проведенная акция вернула к жизни несколько тонн металлических денег, но гораздо важнее, что она привлекла внимание к равноправным участникам денежного оборота, которые зачастую незаслуженно попадают в немилость», — обратился к жителям края управляющий отделением Красноярск Банка России Сергей Журавлёв.

Он призвал горожан не ждать следующей акции, а пользоваться металлическими деньгами в обычной жизни, сообщает Newslab.



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