ПРОКУРОРСКИЙ КОНТРОЛЬ

Железногорская прокуратура провела проверку соблюдения законодательства об оплате труда в ОАО «Стройкомплекс НПОПМ»

ОАО «Стройкомплекс НПОПМ» задействовано в строительстве объектов XXIX Всемирной Зимней Универсиады в Красноярске и ряда других объектов на территории РФ.

Проверкой было установлено, что сроки выплаты заработной платы в организации не соблюдаются. В декабре 2017 года размер задолженности перед 243 работниками общества составлял более 10 миллионов рублей за октябрь и ноябрь 2017 года.

В целях устранения вскрытых нарушений закона и восстановления прав работников в декабре 2017 года прокуратурой Железногорска в адрес генерального директора ОАО «Стройкомплекс НПО ПМ» внесено представление, в отношении руководителя общества возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ.

Также генеральному директору организации объявлено предостережение о недопустимости нарушения прав работников на оплату труда в следующие расчетные периоды.

В результате прокурорского вмешательства выявленная задолженность по заработной плате перед работниками на сумму свыше 10 миллионов рублей погашена в полном объеме.

По инициативе прокуратуры 9 января 2018 года генеральный директор общества привлечен к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ в виде штрафа в размере 17 тыс. рублей.

Соблюдение прав работников ОАО «Стройкомплекс НПО ПМ» на своевременное и в полном объеме получение вознаграждения за труд остается на контроле прокуратуры Железногорска, говорится в официальном пресс-релизе.