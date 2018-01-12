ПЕРЕРАСЧЕТ ПРИОСТАНОВЛЕН

Решение о перерасчете за тепловую энергию в Железногорске приостановлено

Это - итог совещания, которое сегодня провел Исполняющий обязанности Главы ЗАТО Железногорск Игорь Куксин.

- Игорь Германович решил приостановить действие платежек, выставленных ГЖКУ за декабрь с учётом перерасчета за горячую воду за 2016 год, и принял решение, чтобы ГЖКУ выставило новые платежки только за декабрь, - сообщил об итогах совещания заместитель председателя Совета депутатов Анатолий Коновалов.

В ближайшее время будет проведён детальный разбор - с точки зрения законности этих расчетов - совместно с независимыми экспертами, структурами и строительным надзором.

- Тот, кто уже заплатил, не страшно. Деньги пойдут на следующие текущие платежи за коммунальные услуги, - отметил Анатолий Коновалов.



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