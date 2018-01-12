ПЕРЕРАСЧЕТ ПРИОСТАНОВЛЕН
Решение о перерасчете за тепловую энергию в Железногорске приостановлено
Это - итог совещания, которое сегодня провел Исполняющий обязанности Главы ЗАТО Железногорск Игорь Куксин.
В ближайшее время будет проведён детальный разбор - с точки зрения законности этих расчетов - совместно с независимыми экспертами, структурами и строительным надзором.
Подробности вы узнаете в вечернем выпуске телепрограммы "НОВОСТИ.ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" в 19-15 на канале "Енисей" и в 20-20 на канале "МИР24" на "Свежем телевидении".