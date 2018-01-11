ПРОГНОЗ ЭКСПЕРТОВ

Социологи предсказали явку жителей Красноярского края на президентских выборах

Эксперты рассказали, какая явка будет на выборах президента 18 марта 2018 года. Данные опубликовал фонд «Петербургская политика».

Для подсчета прогноза «естественного фона» явки использовались показатели на выборах президента в 2012 и 2008 годах, а также на выборах в Госдуму 2011 и 2016 годов. Прогноз «исходит из сохранения примерной пропорции явки президентских и парламентских выборов в рамках одного цикла».

Согласно прогнозу фонда, в Красноярском крае явка будет низкой. Регион оказался на 62-м месте. В 2012 году на выборы президента пришли 44,15% избирателей, а в 2008 — 37,7%. На голосование за депутатов Госдумы в 2016 году пришли 36,67% жителей Красноярского края, а в 2011 — 49,4%.

В Тюменской области и Туве явка на выборах может достигнуть 100%. На третьем месте — Дагестан, там прогнозируется явка 99,18%. На четвертом — Кемеровская область (99,18%). Самую низкую явку ожидают в Москве и Санкт-Петербурге (от 33 до 37%).

Источник: Reuters