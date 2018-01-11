ОПЕРАЦИЯ "ДОЛЖНИК"

В Железногорске 10 местных жителей были подвергнуты административному аресту за неуплату штрафов



Сотрудниками МУ МВД России по Железногорску проведена оперативно-профилактическая операция «Должник», в ходе которой сотрудники полиции совместно с представителями Службы судебных приставов выявляли лиц, уклоняющихся от исполнения административного наказания.



Стражами порядка было составлено 27 протоколов по части 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Неуплата административного штрафа в установленный срок».



Сотрудниками полиции были собраны и направлены в суд материалы в отношении 16 граждан, уклоняющихся от наказания. Рассмотрев материалы, суд вынес решение об административном аресте в отношении 10 железногорцев, один человек будет выполнять обязательные работы, пятерым придется заплатить штрафы.



Также сотрудниками полиции направлено в Службу судебных приставов 39 постановлений о принудительном взыскании штрафов.



Полиция напоминает, что уклонение от исполнения административного наказания может повлечь за собой ответственность как в виде нового штрафа (в двукратном размере неуплаченной суммы), так и в виде ареста на срок до 15 суток либо обязательных работ.



По вопросам, связанным с административными взысканиями (кроме штрафов по линии ОГИБДД) можно обращаться в группу по исполнению административного законодательства (83919) 76-58-53, либо в кабинет № 112 (ул.Ленина 67 «а»).



по информации МУ МВД России по Железногорску