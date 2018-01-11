Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
МП "ГТС" - ВСЕГДА НА СВЯЗИ!

МП "ГТС" - ВСЕГДА НА СВЯЗИ!
11.01.18 | Главные темы / Cобытия
17 января специалисты МП "ГТС" проведут выездной мобильный офис по адресу ул.
ПРОГНОЗ ЭКСПЕРТОВ

ПРОГНОЗ ЭКСПЕРТОВ
11.01.18 | Главные темы / Cобытия
Социологи предсказали явку жителей Красноярского края на президентских выборах
ОПЕРАЦИЯ "ДОЛЖНИК"

ОПЕРАЦИЯ "ДОЛЖНИК"
11.01.18 | Главные темы / Cобытия
В Железногорске 10 местных жителей были подвергнуты административному аресту за
В РЕЖИМЕ ГОТОВНОСТИ

В РЕЖИМЕ ГОТОВНОСТИ
11.01.18 | Главные темы / Cобытия
В Железногорске Комбинат благоустройства продолжает уборку снега
ЭХ, УГОНЮ!

ЭХ, УГОНЮ!
11.01.18 | Главные темы / Происшествия
Стражами порядка по горячим следам за попытку угона был задержан 26-летний

ОПЕРАЦИЯ "ДОЛЖНИК"

11.01.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 38 | Автор: Галина Процкая

В Железногорске 10 местных жителей были подвергнуты административному аресту за неуплату штрафов

Сотрудниками МУ МВД России по Железногорску проведена оперативно-профилактическая операция «Должник», в ходе которой сотрудники полиции совместно с представителями Службы судебных приставов выявляли лиц, уклоняющихся от исполнения административного наказания.

Стражами порядка было составлено 27 протоколов по части 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Неуплата административного штрафа в установленный срок».

Сотрудниками полиции были собраны и направлены в суд материалы в отношении 16 граждан, уклоняющихся от наказания. Рассмотрев материалы, суд вынес решение об административном аресте в отношении 10 железногорцев, один человек будет выполнять обязательные работы, пятерым придется заплатить штрафы.

Также сотрудниками полиции направлено в Службу судебных приставов 39 постановлений о принудительном взыскании штрафов.

Полиция напоминает, что уклонение от исполнения административного наказания может повлечь за собой ответственность как в виде нового штрафа (в двукратном размере неуплаченной суммы), так и в виде ареста на срок до 15 суток либо обязательных работ.

По вопросам, связанным с административными взысканиями (кроме штрафов по линии ОГИБДД) можно обращаться в группу по исполнению административного законодательства (83919) 76-58-53, либо в кабинет № 112 (ул.Ленина 67 «а»).

по информации МУ МВД России по Железногорску



Нравится 0





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 2+2=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
ВИНА ДОКАЗАНА

ВИНА ДОКАЗАНА
2 ноября 2017 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Суд вынес приговор обвиняемому в серии краж из садов
ВРЕМЯ ПЛАТИТЬ ПО СЧЕТАМ

ВРЕМЯ ПЛАТИТЬ ПО СЧЕТАМ
15 августа 2017 | Раздел: Главные темы / Cобытия
 В Железногорке проходит операция «Должник»
ВЗЯТОЧНИК СЕЛ НА 5 ЛЕТ

ВЗЯТОЧНИК СЕЛ НА 5 ЛЕТ
15 марта 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Происшествия
По представлению судебных приставов Красноярского края суд заменил наказание железногорскому взяточнику
НАРУШИЛ? ПЛАТИ!

НАРУШИЛ? ПЛАТИ!
7 августа 2015 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Железногорские полицейские проведут операцию «Должник»

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Пианоков, в новости: ЯНВАРСКИЙ ШОК
Житель, в новости: УБОРОЧНАЯ СТРАДА
Гость, в новости: УБОРОЧНАЯ СТРАДА
Kellen, в новости: АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
Горожанин, в новости: СЛОВО ПАСТЫРЯ
Гость, в новости: РУССКИЙ РАЗГУЛЯЙ
Гость, в новости: СНЕГ ПОД КОНТРОЛЕМ
Гость, в новости: ПЬЯНАЯ НОВОСТЬ
марина ив, в новости: НОВОГОДНИЙ КОНТРОЛЬ
админ, в новости: К ДНЮ УЧИТЕЛЯ

АФИША ГОРОДА

музей железногорска
центр досуга
железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

РЕКЛАМА

ПОГОДА

СЛУЖБА 112

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

МП "ГТС" - ВСЕГДА НА СВЯЗИ! САЛЮТ РОЖДЕСТВУ! "ЭТО ПРАЗДНИК РАДОСТИ!" СПОРТ СИЛЬНЫХ ЯНВАРСКИЙ ШОК СНЕГ ПОД КОНТРОЛЕМ

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Январь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Январь 2018 (35)
Декабрь 2017 (133)
Ноябрь 2017 (146)
Октябрь 2017 (186)
Сентябрь 2017 (157)
Август 2017 (196)
Copyright © 2018 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП "Инфоцентр".