В РЕЖИМЕ ГОТОВНОСТИ

Комбинат благоустройства продолжает уборку снега



В ночную смену силами МП «КБУ» производился вывоз снега с дорог по ул. Советская Армия, пр. Ленинградский в районе «Эскадры», «Торгового Дома Михайлова». От снежного наката очистка проезжих частей дорог проводилась грейдером на ул. Советская и пр. Курчатова.



Сегодня техника КБУ работает по ул. Пушкина и пр. Курчатова. В посёлке Тартат, по ул. Южной, ул. Красноярской, ул. Промышленной и ул. 60 лет ВЛКСМ проводится очистка проезжих частей дорог от снежного наката.



Без внимания не остаются и тротуары. Тракторы КБУ работают по ул. Андреева до ул. Северной, вывозят снег с пешеходных переходов на пр. Курчатова, посадочных площадок и заездных карманов по ул. Восточной от ул. Кирова и ул. Кирова, а также пр. Мира.