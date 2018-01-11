РАДИОПРОГРАММА ОТ 11 ЯНВАРЯ

17 января специалисты МП "ГТС" проведут выездной мобильный офис по адресу ул.

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Социологи предсказали явку жителей Красноярского края на президентских выборах

В Железногорске 10 местных жителей были подвергнуты административному аресту за