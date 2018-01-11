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ЭХ, УГОНЮ!

11.01.18 | Раздел: Главные темы / Происшествия | Просмотров: 25 | Автор: Галина Процкая

Стражами порядка по горячим следам за попытку угона был задержан 26-летний железногорец

В ночное время в дежурную часть поступило сообщение от местного жителя. Мужчина рассказал, что спугнул угонщика: выглянув в окно, он увидел, что в его автомобиле находится неизвестный. Заметив законного владельца, злоумышленник скрылся.
На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа.

Полицейские обследовали автомобиль и обнаружили, что поврежден замок двери, а также частично замок зажигания. Со слов заявителя полиция составила словесный портрет подозреваемого. На розыск подозреваемого ориентирован личный состав Управления.
Вскоре похожего по приметам мужчину заметили сотрудники отдельной роты ДПС ОГИБДД. Полицейские задержали подозреваемого. Выяснилось, что 26-летний местный житель ранее уже был судим за угон.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на неправомерное завладение транспортным средством». Коварному угонщику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
По информации МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск



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