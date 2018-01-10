"АЛАДДИН" В ОГНЕ
10.01.18 | Раздел: Главные темы / Происшествия | Просмотров: 56 | Автор: Галина Процкая
Сегодня в компьютерном клубе «Аладдин» по Ленинградскому проспекту, 51б произошел пожар
На пульт центрального пункта пожарной связи сообщение поступило в 7:41.
На момент прибытия пожарных подразделений из-под кровли здания компьютерного клуба шел белый дым, входные металлические двери были закрыты. После вскрытия входной двери обнаружено горение под полом, а также стены в одном из помещений клуба.
Площадь пожара составила 10 квадратных метров.
Предварительная причина пожара - поджог. Отметим, осенью прошлого года этот объект уже подвергался поджогу злоумышленников.
фото предоставлено МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск
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