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"АЛАДДИН" В ОГНЕ

10.01.18 | Раздел: Главные темы / Происшествия | Просмотров: 56 | Автор: Галина Процкая

Сегодня в компьютерном клубе «Аладдин» по Ленинградскому проспекту, 51б произошел пожар

На пульт центрального пункта пожарной связи сообщение поступило в 7:41. 

На момент прибытия пожарных подразделений из-под кровли здания компьютерного клуба шел белый дым, входные металлические двери были закрыты. После вскрытия входной двери обнаружено горение под полом, а также стены в одном из помещений клуба.

Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

Предварительная причина пожара - поджог. Отметим, осенью прошлого года этот объект уже подвергался поджогу злоумышленников. 

фото предоставлено МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск 



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