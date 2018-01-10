"АЛАДДИН" В ОГНЕ

Сегодня в компьютерном клубе «Аладдин» по Ленинградскому проспекту, 51б произошел пожар

На пульт центрального пункта пожарной связи сообщение поступило в 7:41.

На момент прибытия пожарных подразделений из-под кровли здания компьютерного клуба шел белый дым, входные металлические двери были закрыты. После вскрытия входной двери обнаружено горение под полом, а также стены в одном из помещений клуба.

Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

Предварительная причина пожара - поджог. Отметим, осенью прошлого года этот объект уже подвергался поджогу злоумышленников.

фото предоставлено МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск