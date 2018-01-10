БЫСТРАЯ ЛЫЖНЯ

В Красноярске прошли чемпионат и первенство края по лыжным гонкам

160 спортсменов из разных районов края выясняли, кто же из них сильнейший в той или иной лыжной дисциплине. За место на пьедестале боролись восемь воспитанников ДЮСШ-1, а также «играющие» тренеры отделения лыжных гонок Галина и Иван Дерюшевы.

В командном зачете наши лыжники стали 5-ми из 19 команд.

В списке личных достижений восемь призовых мест:

I место - Екатерина Цукман (5 км классика), Ангелина Бобко (5 км классика), Егор Шманов (7,5 км классика), Кирилл Чаписов (15 км свободный стиль);

II место - Екатерина Цукман (10 км свободный стиль), Никита Папков (15 км свободный стиль);

III место - Ангелина Бобко (10 км свободный стиль), Кирилл Чаписов (7,5 км классика).

Отметим также, что по результатам этих гонок воспитанники ДЮСШ-1 прошли отбор для выступления на следующих уровневых соревнованиях:

Чемпионат Сибирского Федерального округа (Кемерово, 23-28.01.2018г.) – Ангелина Бобко, Екатерина Цукман.

Первенство Сибирского Федерального округа (Томск, 30.01-04.02.2018г.) – Ангелина Бобко, Кирилл Чаписов.

Первенство России (Рыбинск, 06-11.02. 2018г.) – Егор Шманов.

Тренирует спортсменов Евгений Цукман.

автор публикации София Белобровка

Управление по физической культуре и спорту ЗАТО Железногорск