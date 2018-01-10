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БЫСТРАЯ ЛЫЖНЯ

10.01.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Спорт | Просмотров: 32 | Автор: Галина Процкая

В Красноярске прошли чемпионат и первенство края по лыжным гонкам

160 спортсменов из разных районов края выясняли, кто же из них сильнейший в той или иной лыжной дисциплине. За место на пьедестале боролись восемь воспитанников ДЮСШ-1, а также «играющие» тренеры отделения лыжных гонок Галина и Иван Дерюшевы.

В командном зачете наши лыжники стали 5-ми из 19 команд.
В списке личных достижений восемь призовых мест:
I место - Екатерина Цукман (5 км классика), Ангелина Бобко (5 км классика), Егор Шманов (7,5 км классика), Кирилл Чаписов (15 км свободный стиль);
II место - Екатерина Цукман (10 км свободный стиль), Никита Папков (15 км свободный стиль);
III место - Ангелина Бобко (10 км свободный стиль), Кирилл Чаписов (7,5 км классика).
Отметим также, что по результатам этих гонок воспитанники ДЮСШ-1 прошли отбор для выступления на следующих уровневых соревнованиях:
Чемпионат Сибирского Федерального округа (Кемерово, 23-28.01.2018г.) – Ангелина Бобко, Екатерина Цукман.
Первенство Сибирского Федерального округа (Томск, 30.01-04.02.2018г.) – Ангелина Бобко, Кирилл Чаписов.
Первенство России (Рыбинск, 06-11.02. 2018г.) – Егор Шманов.
Тренирует спортсменов Евгений Цукман.

автор публикации София Белобровка

Управление по физической культуре и спорту ЗАТО Железногорск



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