ПОЛИЦИЯ ОТЧИТАЛАСЬ

Железногорская полиция подвела итоги работы в праздничные дни

Сотрудники всех подразделений занимались профилактикой правонарушений и преступлений в общественных местах, в образовательных учреждениях во время новогодних елок.

В праздничных гуляниях, утренниках, концертах и спортивных мероприятиях приняли участие около 7 тысяч горожан.

Спокойствие железногорцев охраняли 88 сотрудников полиции, 37 представителей ЧОП, добровольная народная дружина и казачество.

Во время массовых мероприятий чрезвычайных происшествий, тяжких преступлений, групповых нарушений общественного порядка не допущено. Что касается оперативной обстановки за каникулы в целом, то ее можно охарактеризовать как достаточно стабильную.

За период с 31 декабря по 9 января дежурной частью было зарегистрировано 480 заявлений и сообщений о происшествиях. Возбуждено 14 уголовных дел.

В праздничные дни в дежурную часть за совершение административных правонарушений доставлено 27 человек. За появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения привлечены к административной ответственности 29 человек, 6 железногорцев совершили мелкое хулиганство.

Большая часть преступлений традиционно составили кражи, 1 уголовное дело возбуждено по факту мошенничества, пятеро железногорцев привлекаются к ответственности за умышленное причинение вреда здоровью. Один человек был задержан за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, при этом мужчина находился за рулем чужого автомобиля. Еще один угон совершил 19-летний железногорец. Молодой человек был задержан сотрудниками ОГИБДД, возбуждено уголовное дело.





По информации МУ МВД России по ЗАТО Железногорск