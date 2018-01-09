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ЯНВАРСКИЙ ШОК

ЯНВАРСКИЙ ШОК
09.01.18 | Главные темы / Cобытия
Перерасчет услуг за отопление в Железногорске привлек внимание краевых СМИ
ДЛЯ АБОНЕНТОВ "СВЕЖЕГО ТВ"

ДЛЯ АБОНЕНТОВ "СВЕЖЕГО ТВ"
09.01.18 | Главные темы / Cобытия / Цифровое телевидение
На телеканале "ЕНИСЕЙ" поменялось время выхода информационной программы
НОВЫЙ ПРОЕКТ НА "СВЕЖЕМ ТВ"

НОВЫЙ ПРОЕКТ НА "СВЕЖЕМ ТВ"
09.01.18 | Главные темы / Cобытия
Телепрограмма о товарах и услугах в Железногорске. Шугаринг от мастера Алисы
УБОРОЧНАЯ СТРАДА

УБОРОЧНАЯ СТРАДА
09.01.18 | Главные темы / Cобытия
В Железногорске ведутся работы по расчистке проезжей части дорог и тротуаров от
ВПЕРЕДИ ФИНАЛ!

ВПЕРЕДИ ФИНАЛ!
09.01.18 | Главные темы / Cобытия / Спорт
Железногорская «Смена» заняла первое место на домашнем первенстве Красноярского

ЯНВАРСКИЙ ШОК

09.01.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 34 | Автор: Галина Процкая



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18 мая 2010 | Раздел: Cобытия
••• ГЖКУ предложило направить часть денег из «корректировки по теплу» на капитальные ремонты домов. Напомним, жители платят за отопление все 12 месяцев, а в конце года ГЖКУ учитывая фактическое потребление тепла, делает перерасчет.


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