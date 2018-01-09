ЯНВАРСКИЙ ШОК

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••• ГЖКУ предложило направить часть денег из «корректировки по теплу» на капитальные ремонты домов. Напомним, жители платят за отопление все 12 месяцев, а в конце года ГЖКУ учитывая фактическое потребление тепла, делает перерасчет.