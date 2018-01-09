ЯНВАРСКИЙ ШОК
09.01.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 34 | Автор: Галина Процкая
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18 мая 2010 | Раздел: Cобытия••• ГЖКУ предложило направить часть денег из «корректировки по теплу» на капитальные ремонты домов. Напомним, жители платят за отопление все 12 месяцев, а в конце года ГЖКУ учитывая фактическое потребление тепла, делает перерасчет.
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