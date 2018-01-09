НОВЫЙ ПРОЕКТ НА "СВЕЖЕМ ТВ"

Телепрограмма о товарах и услугах в Железногорске. Выпуск посвящен косметической услуге "Шугаринг" (мастер Алиса Цыганкова)

0

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:

НОВЫЙ ПРОЕКТ НА СВЕЖЕМ ТВ Телепрограмма о товарах и услугах в Железногорске. Велнес-центр "Лето"

ОБЗОР ГАЗЕТЫ "ГОРОД И ГОРОЖАНЕ" Читайте в свежем номере газеты "Город и горожане" на этой неделе:

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ ОТ НАРОДА Хочешь стать суперзвездой и попробовать себя в роли ведущего на «Свежем ТВ»? Тогда тебе к нам! Мы запускаем новый проект!