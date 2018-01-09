ВОШЛИ В ИСТОРИЮ

В Железногорске подведены итоги фотоконкурса «Возрождение духа-2017»



Конкурс фотографий в области архитектурного наследия был организован Горно-химическим комбинатом.

Цель конкурса – привлечь внимание к истории и уникальности объектов культурного наследия, расположенных на территориях, граничащих с предприятием.

В декабре 2017 года участники посетили село Большой Балчуг Сухобузимского района, где объектом фотосъемки стала старинная Свято-Покровская церковь, восстановленная при поддержке градообразующего предприятия.

Церемония награждения победителей прошла 8 января в Архиерейском доме Красноярска.

Итоги творческого конкурса:

1 место: Герасимов Сергей Викторович, водитель-экспедитор Компания «Элит строй» г. Красноярск.

Фоторабота: «И в глубинке России с верой в будущее...»

2 место: Епифанцев Юрий Илларионович, главный архитектор проекта, ПКУ ФГУП «ГХК».

Фоторабота: «Возрождение» Над Енисеем

3 место: Розманов Александр Александрович, инженер АО «ИСС».

Фоторабота: «Свет в окне»