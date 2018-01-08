АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

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Собственников земельных участков обязали регулярно косить траву и убирать мусор



Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил поправки в правила противопожарного режима, которые обязывают владельцев земельных участков регулярно косить траву и убирать мусор. Постановление опубликовано на сайте правительства РФ.

Новые правила коснутся собственников участков, расположенных в границах населённых пунктов, садоводческих, огороднических и дачных объединений.

В документе отмечается, что «правообладатели земель сельскохозяйственного назначения обязаны принимать меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью, своевременному проведению сенокошения на сенокосах».

Установлен также запрет на выжигание сухой травянистой растительности, разведение костров, сжигание хвороста в границах полос отвода и в придорожных полосах автомобильных дорог, охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов», — говорится в документе.

Также новые нормы запрещают выбрасывать окурки и спички из окон поездов и машин.

Фото: blockstroi.ru