СПОРТИВНЫЕ БАТАЛИИ

В Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России прошли соревнования по нескольким видам спорта

В бассейне развернулась праздничная эстафета по плаванию, в которой приняли активное участие не только курсанты и сотрудники вуза, но и военнослужащие из городских в/ч.

Быстрее всех проплыли дистанцию 4 по 25 метров вольным стилем четверокурсники факультета инженеров пожарной безопасности, серебро досталось офицерам Академии, курсанты третьего курса стали бронзовыми призерами.

На специально подготовленной площадке состоялся матч по хоккею в валенках с мячом между курсантами и сотрудниками Академии. Поболеть за свои команды пришли однокурсники, офицеры, коллеги и друзья. Предугадать исход игры оказалось просто невозможно: в начале первого тайма активно в бой ринулись офицеры вуза и забили сразу три мяча, курсанты не сдавались и начали постепенно отыгрываться. В результате ожидалась ничья, но сотрудникам удалось забить финальный мяч, на который ответить курсанты уже не успели. Итог встречи 10:9.

Источник: sibpsa.ru