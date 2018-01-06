ЗИМНИЙ ПАТРУЛЬ
06.01.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 55 | Автор: Галина Процкая
В Железногорске курсанты академии МЧС ведут профилактическую работу с населением в рамках масштабной межведомственной акции «Безопасный лед»
Курсанты патрулируют территорию водоемов города, разъясняют жителям правила безопасного поведения на водных объектах в зимний период. Контролируются традиционные места подлёдной ловли рыбы, а также осуществляется осмотр береговой зоны озера, где множество семей проводят свободное время.
Курсанты Академии объясняют горожанам как избежать опасности на льду, рассказывают о способах предотвращения переохлаждения организма. Каждому проинструктированному выдается памятка о мерах безопасности.
фото с сайта sibpsa.ru
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