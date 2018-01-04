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ДРЕЛЬНЫЕ СТРАДАНИЯ

ДРЕЛЬНЫЕ СТРАДАНИЯ
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ДРЕЛЬНЫЕ СТРАДАНИЯ

04.01.18 | Раздел: Главные темы / Происшествия | Просмотров: 25 | Автор: Галина Процкая

На основании материалов уголовного дела, расследованного МУ МВД России по ЗАТО Железногорск, суд вынес обвинительный приговор местным жителям

В дежурную часть поступило сообщение о том, что на одной из улиц города совершен грабеж: трое мужчин похитили у местного жителя электрическую дрель и сотовый телефон. Сотрудники полиции составили ориентировки на подозреваемых и передали их всем наружным нарядам.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий злоумышленники были задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Грабеж».

Суд признал злоумышленников виновными и принял решение о назначении каждому из них наказания в виде лишения свободы на сроки от двух до двух с половиной лет. Осужденные обязаны компенсировать потерпевшему моральный ущерб в размере 30 тысяч рублей.

По информации МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск



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