ДРЕЛЬНЫЕ СТРАДАНИЯ

На основании материалов уголовного дела, расследованного МУ МВД России по ЗАТО Железногорск, суд вынес обвинительный приговор местным жителям

В дежурную часть поступило сообщение о том, что на одной из улиц города совершен грабеж: трое мужчин похитили у местного жителя электрическую дрель и сотовый телефон. Сотрудники полиции составили ориентировки на подозреваемых и передали их всем наружным нарядам.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий злоумышленники были задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Грабеж».

Суд признал злоумышленников виновными и принял решение о назначении каждому из них наказания в виде лишения свободы на сроки от двух до двух с половиной лет. Осужденные обязаны компенсировать потерпевшему моральный ущерб в размере 30 тысяч рублей.

По информации МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск