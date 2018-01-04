ДРЕЛЬНЫЕ СТРАДАНИЯ
На основании материалов уголовного дела, расследованного МУ МВД России по ЗАТО Железногорск, суд вынес обвинительный приговор местным жителям
В дежурную часть поступило сообщение о том, что на одной из улиц города совершен грабеж: трое мужчин похитили у местного жителя электрическую дрель и сотовый телефон. Сотрудники полиции составили ориентировки на подозреваемых и передали их всем наружным нарядам.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий злоумышленники были задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Грабеж».
Суд признал злоумышленников виновными и принял решение о назначении каждому из них наказания в виде лишения свободы на сроки от двух до двух с половиной лет. Осужденные обязаны компенсировать потерпевшему моральный ущерб в размере 30 тысяч рублей.
По информации МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск