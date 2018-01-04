ПОМОЖЕМ МОРФЕЮ!

7 января в железногорской Школе верховой езды "Лошадка" пройдет благотворительный праздник "Конный спектакль"

Собранные средства пойдут на реабилитацию и содержание травмированного жеребца Морфея.

Организаторы мероприятия приглашают взрослых и маленьких горожан насладиться красивым и впечатляющим зрелищем! В программе праздника - выступление воспитанников и преподавателей Школы верховой езды, катание на лошадях, горячий чай.

Вот какое сообщение с просьбой о помощи разместила Школа верховой езды "Лошадка" в своей группе ВКонтакте:



У нас в школе живет и проходит реабилитацию жеребец Морфей. Морфей добрый, смелый, надежный и ласковый мальчик. Этот конь всегда честно работал и выручал. Для многих он был лошадью, которая начинала их знакомство с верховой ездой. В августе 2015 года Мотя получил серьезную травму. Однако, у него есть шанс на поправку. Вот уже третий год школа борется за выздоровление и благополучие этого коня. Вложено очень много физических, душевных сил и средств. В том числе, дорогостоящая операция по резекции нерва, проведенная ветеринарным врачом из Санкт-Петербурга. Сейчас пошло осложнение, которое возможно устранить, но времени на реабилитацию потребуется еще немало.

Морфею нужен покой, наша забота и поддержка. В том числе и финансовая. На корма для одной лошади уходит более 4000 руб в меясяц.

К сожалению, обеспечить себя он не сможет в виду нетрудоспособности. Мотя проводит все время в деннике, поэтому он нуждается в ежедневном уходе: массаже, чистке и уборке денника. Давайте вспомним все рабочие заслуги Морфея и объединим усилия в том, чтобы помочь ему поправиться и остаться в школе!