СТОЛКНУЛАСЬ С ГРУЗОВИКОМ

По пути в поселок Подгорный в ДТП c грузовиком погибла мать двоих детей

Обстоятельства аварии, которая произошла минувшей ночью неподалеку от Подгорного, сейчас выясняют правоохранители.

Известно, что женщина 1983 года рождения на автомобиле Маzda въехала в стоявший на обочине КАМАЗ. Авария случилась на участке дороги, прилегающем к испавительной колонии. ДТП стало для женщины смертельным, она погибла на месте.

По информации очевидцев, грузовик стоял на обочине с выключенными габаритными огнями. Машина якобы принадлежит колонии. Действительно ли это так, были ли включены габаритные огни у КАМАЗа, почему водитель грузовика не обозначил свое присутстствие на дороге, а также другие детали происшествия установят госавтоинспекторы.

Погибшая молодая женщина жила в Подгорном. Жители поселка говорят, что частенько в районе исправительной колонии видят технику без габаритных огней, и она вкупе со сложной дорогой создает аварийные ситуации, сообщает портал KP.RU.

фото ЧП Железногорск