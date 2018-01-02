Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
02.01.18 | Главные темы / Cобытия
В день памяти святого Иоанна Кронштадтского в железногорском соборе прошел
ИЗ ТАЙЛАНДА В СУД!

ИЗ ТАЙЛАНДА В СУД!
02.01.18 | Главные темы / Происшествия
Железногорка засудила турфирму за некачественный новогодний отдых в отеле
СТОЛКНУЛАСЬ С ГРУЗОВИКОМ

СТОЛКНУЛАСЬ С ГРУЗОВИКОМ
02.01.18 | Главные темы / Происшествия
По пути в поселок Подгорный в ДТП c грузовиком погибла мать двоих детей
ПОКОРИТЕ ПЕРВЫЙ СТОЛБ!

ПОКОРИТЕ ПЕРВЫЙ СТОЛБ!
02.01.18 | Главные темы / Cобытия / Спорт
Железногорцы примут участие в фестивале зимнего лазания "Рождественские
РЕДКИЕ ЯВЛЕНИЯ

РЕДКИЕ ЯВЛЕНИЯ
02.01.18 | Главные темы / Cобытия
В ночь на 2 января земляне наблюдали самую большую Луну, а 3 января Земля

ИЗ ТАЙЛАНДА В СУД!

02.01.18 | Раздел: Главные темы / Происшествия | Просмотров: 43 | Автор: Галина Процкая

Железногорка отсудила у туроператора несколько тысяч за некачественный новогодний отдых в Таиланде, сообщает пресс-служба красноярского краевого суда

Год назад молодая женщина вместе с другом вылетела на отдых в дальние жаркие страны. Россияне купили 12-дневную путевку на двоих в курортный город Патонг на острове Пхукет. Цена путевки за отдых в трехзвездочном отеле составила 137 тысяч рублей.

Каково же было разочарование у сибиряков, когда через 2 дня после поселения в гостинице навсегда исчезла горячая вода, а полотенце и постельное белье им поменяли только один раз.

Вернувшись домой, женщина подала иск в суд на туристическую компанию ООО «Черное море», которая занималась организацией отдыха. Однако суд Железногорска отказал истице. Видимо, посчитали, что турфирма не причем, а сибиряки к отсутствию горячей должны быть привыкшие. Но краевой суд с такими выводами не согласился и постановил взыскать за таиландские коммунальные мучения в пользу истицы 20,3 тысячи рублей.

рисунок из соцсети



Нравится 0





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 2+2=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
УПАЛ - ПЛАТИ!

УПАЛ - ПЛАТИ!
22 мая 2017 | Раздел: Главные темы / Происшествия
Железногорка упала на крыльце магазина "Аркада", сломала ключицу и отсудила деньги
СЕРЫЙ ДОМ В ПРОЛЕТЕ

СЕРЫЙ ДОМ В ПРОЛЕТЕ
11 апреля 2017 | Раздел: Главные темы / Происшествия
За сломанную ногу местная жительница отсудила у администрации Железногорска более 100 тысяч рублей
НАКАЗАНА ЗА ДРАКУ

НАКАЗАНА ЗА ДРАКУ
22 августа 2016 | Раздел: Главные темы / Происшествия
В Железногорске пьяную дебоширку, побившую двух человек, обязали заплатить 50 тысяч рублей
ИДИТЕ В СУД!

ИДИТЕ В СУД!
20 ноября 2013 | Раздел: Cобытия
••• 85 тысяч рублей отсудила у ГЖКУ жительница Железногорска


КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Гость, в новости: РУССКИЙ РАЗГУЛЯЙ
Гость, в новости: СНЕГ ПОД КОНТРОЛЕМ
Гость, в новости: ПЬЯНАЯ НОВОСТЬ
марина ив, в новости: НОВОГОДНИЙ КОНТРОЛЬ
админ, в новости: К ДНЮ УЧИТЕЛЯ
Гость, в новости: ВАС ЖДУТ ТОРГОВЫЕ РЯДЫ
Гость, в новости: СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ
Гость, в новости: ГОТОВИМСЯ К ПРАЗДНИКУ
Олег, в новости: ДУХОВНЫЙ ЩИТ

АФИША ГОРОДА

музей железногорска
центр досуга
железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

РЕКЛАМА

ПОГОДА

СЛУЖБА 112

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

СПОРТ СИЛЬНЫХ ПЬЯНАЯ НОВОСТЬ СНЕГ ПОД КОНТРОЛЕМ МАРШРУТНАЯ СЕТЬ ИЗМЕНИТСЯ СУТЕНЕРОВ ПОД СУД! МЕДВЕДЕВ ПРОЩАЕТСЯ

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Январь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Январь 2018 (6)
Декабрь 2017 (133)
Ноябрь 2017 (146)
Октябрь 2017 (186)
Сентябрь 2017 (157)
Август 2017 (196)
Copyright © 2018 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП "Инфоцентр".