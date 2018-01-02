ИЗ ТАЙЛАНДА В СУД!

Железногорка отсудила у туроператора несколько тысяч за некачественный новогодний отдых в Таиланде, сообщает пресс-служба красноярского краевого суда

Год назад молодая женщина вместе с другом вылетела на отдых в дальние жаркие страны. Россияне купили 12-дневную путевку на двоих в курортный город Патонг на острове Пхукет. Цена путевки за отдых в трехзвездочном отеле составила 137 тысяч рублей.

Каково же было разочарование у сибиряков, когда через 2 дня после поселения в гостинице навсегда исчезла горячая вода, а полотенце и постельное белье им поменяли только один раз.

Вернувшись домой, женщина подала иск в суд на туристическую компанию ООО «Черное море», которая занималась организацией отдыха. Однако суд Железногорска отказал истице. Видимо, посчитали, что турфирма не причем, а сибиряки к отсутствию горячей должны быть привыкшие. Но краевой суд с такими выводами не согласился и постановил взыскать за таиландские коммунальные мучения в пользу истицы 20,3 тысячи рублей.

рисунок из соцсети