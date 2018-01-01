РЕДКИЕ ЯВЛЕНИЯ

В ночь на 2 января землян ждет самая большая Луна, а на следующий день - самое большое Солнце

Новый 2018 год начинается c двух редких явлений. Сначала землян ждет самая большая Луна - 2 января произойдет Суперлуние, потом самое большое Солнце

3 января Земля окажется на самом близком расстоянии от Солнца, что позволит наблюдать самый большой диск Солнца в году.

Кроме того, как сообщает Московский планетарий, в ночь на 4 января прольется первый новогодний звездопад — в пик активности метеорного потока Квадрантиды ожидается до120 метеоров в час.

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