СПОРТ И ТРУД РЯДОМ ИДУТ

В ТПО Железногорска наградили победителей и призеров XIII городской Спартакиады трудовых коллективов «Здоровый образ жизни».

Спартакиада проводилась в несколько этапов в течение всего года по 9 видам спорта: лыжным гонкам, плаванию, волейболу, мини-футболу, семейным стартам, легкоатлетическому кроссу, настольному теннису, шахматам и дартсу.

Территориальную профсоюзную организацию на Спартакиаде представляли команды детских дошкольных учреждений Управления образования, ГЖКУ, Администрации ЗАТО, Управления Пенсионного фонда России в Железногорске, ФГКУ «Комбинат «Саяны» Росрезерва и КОСС.

В упорной борьбе лидером в первой группе организаций стала сборная ДДУ (профорг Нина Радионова), на втором месте – команда МАУ «КОСС» (профорг Наталья Зайцева), на третьем – МП «ГЖКУ» (профорг Елена Смирнова).

Во второй группе организаций I место завоевала команда Администрации ЗАТО (профорг Татьяна Караваева), на второй позиции – УПФР (профорг Елена Бабелян), на третьем – сборная Комбината «Саяны» (профорг Мария Мазай).

Дипломы победителям и призерам Спартакиады на итоговом заседании профкома вручил председатель ТПО Василий Юрченко.

Также под занавес уходящего года сразу несколько профсоюзных активистов ТПО были отмечены нагрудным значком «Железногорец», который вручается а заслуги в экономике, промышленности, образовании, науке, медицине, строительстве, коммунальном хозяйстве, культуре и искусстве, спорте и физической культуре, обеспечении правопорядка, за активное участие в городских мероприятиях, сообщает сайт тпо-железногорск.рф.