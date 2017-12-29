ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

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29.12.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 38 | Автор: Галина Процкая
В Управлении социальной защиты открылось "единое окно"
Ремонт помещений, входа в здание, санузлов выполнены за счет средств местного бюджета. Обеспечена доступность для маломобильных групп населения. В операционном зале работают девять окон.
- Раньше прием населения проходил в двух кабинетах. Люди не знали, где занимать очередь. Сейчас сделали единый зал, в котором открыли девять окон для приема граждан. Например, в одном выдают единые социальные проездные билеты, в другом оформляют субсидию на оплату ЖКУ, параллельно идет прием граждан по государственным и муниципальным услугам, - отметила руководитель УСЗН Любовь Дергачева. - В планах сделать детский уголок и установить оборудование для электронной очереди.
Отметим, прием граждан осуществляется в порядке живой очереди, также можно записаться через сайт Министерства социальной политики Красноярского края и выбрать точное время приема. Дополнительно прием граждан ведет Многофункциональный центр на ул. Свердлова, 47. "Единое окно" находится по адресу: ул.Андреева, д. 21а. Часы приёма: понедельник – пятница с 8.30 до 17.30, без обеда.
фото admk26.ru
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