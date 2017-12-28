ВОЗРАСТ НЕ ПОМЕХА

В Железногорске пенсионеры для организации бизнеса получают новые профессии

В 2017 году по направлению городского Центра занятости населения обучение прошли 7 пенсионеров. Они получили профессии "парикмахер", "портной", а также знания, необходимые для мастера лоскутного шитья.

Напомним, гражданам, которым назначена трудовая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, доступна услуга службы занятости по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию.

Так, пенсионеры, получившие профессии «парикмахер» и «портной» планируют открыть собственное дело, а мастера по изготовлению изделий народных промыслов в дальнейшем будут заниматься ремесленной деятельностью.