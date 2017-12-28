ОПЕРАТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ

Заместитель начальника ГУ МВД России по Красноярскому краю, генерал-майор юстиции Тамара Белкина посетила железногорскую полицию

Заместитель начальника Главка встретилась с руководящим составом и провела совещание, в ходе которого был озвучен ряд вопросов, требующих особого внимания. Тамара Ивановна проанализировала состояние оперативной обстановки в закрытом городе и дала ряд рекомендаций для руководителей подразделений.

Особое внимание генерал-майор юстиции обратила на профилактику преступлений и правонарушений, совершаемых лицами в состоянии алкогольного опьянения, на необходимость тщательной проверки соблюдения правил торговли спиртосодержащей продукцией.

Тамара Белкина акцентировала внимание на оперативно-профилактических мероприятиях, цель которых не допустить правонарушений и чрезвычайных происшествий во время массовых новогодних мероприятий.

Обсудив рабочие моменты, Тамара Ивановна вручила почетные грамоты от Министерства внутренних дел Российской Федерации и поздравила коллектив с Новым Годом, пожелав успехов в профессиональной деятельности.

По информации МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск