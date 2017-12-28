СНЕГ ПОД КОНТРОЛЕМ
28.12.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 59 | Автор: Галина Процкая
Прокуратура внесла представление в адрес городских властей и руководителя КБУ по поводу уборки снега с городских дорог
По словам помощника прокурора Железногорска Дмитрия Дюбанова, у муниципального предприятия "Комбинат благоустройства" отсутствовали графики выполнения работ. В период самых интенсивных снегопадов снегуборочная техника предприятия лишь частично выходила на рейс.
В результате дороги, содержащиеся в ненадлежащем состоянии, стали причиной более 80 аварий, утверждает прокуратура.
Должностные лица могут быть привлечены к административной ответственности с выплатой штрафа до 50 тысяч рублей.
фото МП КБУ
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