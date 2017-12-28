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СНЕГ ПОД КОНТРОЛЕМ

28.12.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 59 | Автор: Галина Процкая

Прокуратура внесла представление в адрес городских властей и руководителя КБУ по поводу уборки снега с городских дорог

По словам помощника прокурора Железногорска Дмитрия Дюбанова, у муниципального предприятия "Комбинат благоустройства" отсутствовали графики выполнения работ. В период самых интенсивных снегопадов снегуборочная техника предприятия лишь частично выходила на рейс.

В результате дороги, содержащиеся в ненадлежащем состоянии, стали причиной более 80 аварий, утверждает прокуратура.

Должностные лица могут быть привлечены к административной ответственности с выплатой штрафа до 50 тысяч рублей.

фото МП КБУ



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КОММЕНТАРИИ К СТАТЬЕ:
Дата: Сегодня, 20:09 | Статус: | Автор: Гость , Группа: Гости

Сейчас дороги гребут. Беда с заездами во дворы, карманами. Почистили дорогу, остается горб по обе стороны. В итоге заезд не чищен, между чищенным и не чищенным хороший перепад плюс еще бугор около 15 сантиметров появляется. Бамперами брызговиками, картерами, подвеской большинство уже достают. Неужели когда чистишь трудно еще раз сдать назад и хотя бы сдвинуть бугор?
Плюс вечная ничейная территория. КБУ чистит дорогу, ГЖКУ во дворе. Между дорогой и двором никто не чистит...

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