СНЕГ ПОД КОНТРОЛЕМ

Прокуратура внесла представление в адрес городских властей и руководителя КБУ по поводу уборки снега с городских дорог

По словам помощника прокурора Железногорска Дмитрия Дюбанова, у муниципального предприятия "Комбинат благоустройства" отсутствовали графики выполнения работ. В период самых интенсивных снегопадов снегуборочная техника предприятия лишь частично выходила на рейс.

В результате дороги, содержащиеся в ненадлежащем состоянии, стали причиной более 80 аварий, утверждает прокуратура.

Должностные лица могут быть привлечены к административной ответственности с выплатой штрафа до 50 тысяч рублей.

фото МП КБУ