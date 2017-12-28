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САЛЮТ НАД ГОРОДОМ

28.12.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 68 | Автор: Галина Процкая

В Железногорске залпы новогоднего салюта прогремят с площадки на Ленинградском проспекте

В новогоднюю ночь, 1 января, в небе над городом праздничный салют засверкает в 02:00.  
В этом году залпы в честь Нового года впервые запустят в районе моста по улице 60 лет ВЛКСМ. Данная площадка выбрана в соответствии с необходимым перечнем требований пожарной безопасности. 

Фейерверк продлится около восьми минут.



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