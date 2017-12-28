САЛЮТ НАД ГОРОДОМ

В Железногорске залпы новогоднего салюта прогремят с площадки на Ленинградском проспекте

В новогоднюю ночь, 1 января, в небе над городом праздничный салют засверкает в 02:00.

В этом году залпы в честь Нового года впервые запустят в районе моста по улице 60 лет ВЛКСМ. Данная площадка выбрана в соответствии с необходимым перечнем требований пожарной безопасности.

Фейерверк продлится около восьми минут.