САЛЮТ НАД ГОРОДОМ
28.12.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 68 | Автор: Галина Процкая
В Железногорске залпы новогоднего салюта прогремят с площадки на Ленинградском проспекте
В новогоднюю ночь, 1 января, в небе над городом праздничный салют засверкает в 02:00.
В этом году залпы в честь Нового года впервые запустят в районе моста по улице 60 лет ВЛКСМ. Данная площадка выбрана в соответствии с необходимым перечнем требований пожарной безопасности.
Фейерверк продлится около восьми минут.
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