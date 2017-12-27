Я - СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК!

90-летнюю Зою Горбунову поздравили в городской администрации



Сегодня, 27 декабря, жительница Железногорска Зоя Николаевна Горбунова отмечает свой 90-летний юбилей. С круглой датой именинницу поздравили заместитель председателя Совета депутатов Анатолий Коновалов, председатель городского Совета ветеранов Анна Бурыкина, главный врач Клинической больницы № 51 Александр Ломакин, депутаты Евгений Балашов и Владимир Фольц.

В торжественной обстановке Анатолий Коновалов вручил юбиляру цветы, поздравление от имени Президента России Владимира Путина, а также удостоверение и значок «Железногорец» за активное участие в жизни города.



Зоя Николаевна Горбунова окончила Московский государственный медицинский институт им. И.В. Сталина. В Железногорск приехала в 1959 году, работала в Клинической больнице педиатром. На заслуженный отдых ушла в 1990 году. Общий трудовой стаж именинницы составляет больше 55 лет.





- Простая крестьянская девчонка из деревни поступила в лучший московский вуз. Выпускали нас по распределению, работала в системе Министерства среднего машиностроения, - рассказала о себе именинница за чашкой чая. – По жизни судьба меня свела с добрыми людьми, хорошими коллективами. Я счастливый человек!

В настоящее время Зоя Николаевна Горбунова трудится в Совете микрорайона № 1, плотно работает с депутатами железногорского парламента, участвует в проекте «Школа здоровья». Благодаря ее усилиям была восстановлена футбольная секция клуба по месту жительства «Чайка», отремонтированы спортивные площадки, несколько раз в год проводятся турниры по футболу и праздники микрорайона. Даже сейчас, в свои 90 лет, Зоя Николаевна остается активной и неравнодушной к судьбе своего любимого города.

фото с муниципального портала