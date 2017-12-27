ПЬЯНАЯ НОВОСТЬ

Сенаторы предложили снизить градус у самого популярного спиртного напитка.

Как сообщило издание «Известия», предложение снизить содержание спирта в водке призвано убрать противоречие между законом о государственном регулировании производства и оборота спирта и ГОСТом.

В первом документе определен минимальный объем спирта в водке в размере 38 %, а в ГОСТе минимальный порог — 37,5 %. Самая крепкая водка может производиться с крепостью 56 %.

Эксперты считают, что «новая» максимально слабая водка позволит не только экономить спирт, но и немного снизить стоимость продукта. Технологи утверждают, что проблем с перенастройкой оборудования не возникнет. Потребители смогут заметить разницу лишь в более мягком вкусе напитка.

Законопроект уже рассмотрел профильный комитет и рекомендовал принять поправки в закон. Рассматривать их будут на весенней сессии в Госдуме. Если проект примут, новые правила вступят в силу с 1 июля 2018 года.