СКОРО НОВОСЕЛЬЕ!

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27.12.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 46 | Автор: Галина Процкая

Компания «Информационные спутниковые системы» завершила строительство общежития для молодых сотрудников

Решетнёвская фирма получила разрешение на ввод в эксплуатацию общежития, построенного в Северном квартале Железногорска. В настоящее время оформляется постановка здания на кадастровый государственный учёт и регистрация права собственности. Ожидается, что эта процедура завершится в январе, после чего начнётся заселение.

Общежитие для молодых сотрудников АО «ИСС» рассчитано на проживание 164 человек. Это семиэтажное здание комбинированного типа. Первый, монолитный, этаж занимают учебные комнаты, прачечная, тренажёрный зал. На выполненных из панелей этажах со второго по седьмой расположены жилые блоки, помещения в которых оснащены всем необходимым для комфортного проживания. Общежитие построено в шаговой доступности от предприятия, сообщает сайт АО "ИСС".

Ввод в эксплуатацию общежития позволит обеспечить жильём молодых иногородних сотрудников, что будет способствовать закреплению на спутникостроительном предприятии перспективных кадров.



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