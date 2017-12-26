В КРЕСЛО ПО КОНКУРСУ
26.12.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 51 | Автор: Галина Процкая
Железногорские депутаты утвердили правила выбора нового главы города
Корреспондент Ольга Кокорина
Видеооператор Максим Овчинников
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