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В КРЕСЛО ПО КОНКУРСУ

26.12.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 51 | Автор: Галина Процкая

Железногорские депутаты утвердили правила выбора нового главы города

Корреспондент Ольга Кокорина

Видеооператор Максим Овчинников



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