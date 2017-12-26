ПОДЪЕМНИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ
26.12.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 33 | Автор: Галина Процкая
На финишном участке склона «Турист» горнолыжной базы «Снежинка» установили так называемый «Бэби-лифт»
Это подъёмник для детей от 3 до 7 лет, таких сейчас в секции горнолыжного спорта ДЮСШ-1 больше 50 человек. Его приобрели на средства гранта «ТОП-20 ГХК».
Всё это стало возможно благодаря активному родительскому комитету: именно он подал заявки на реализацию проекта. Также помощь горнолыжникам оказало АО «ИСС»: инициативные родители обращались к генеральному директору предприятия Николаю Тестоедову с просьбой выделить средства на освещение детской трассы (как раз там, где размещён бэби-лифт). Руководство предприятия откликнулось, и теперь малыши катаются при ярком освещении.
«Потребность в этом оборудовании была уже давно, потому что количество детей в секции у нас увеличивается, особенно маленьких. И на основном склоне места не было. Поэтому мы с родителями приняли решение участвовать в грантовом конкурсе, чтобы и трасса появилась, и подъёмник для детей. И ГХК нас поддержал, - рассказал тренер-преподаватель Вячеслав Патюков.
автор София Белобровка
Управление физической культуры и спорта, Железногорск
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