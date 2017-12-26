РАДИОПРОГРАММА ОТ 26 ДЕКАБРЯ

Железногорец Василий Бобыльков завоевал две золотые медали на чемпионате

В Железногорске на горнолыжной базе «Снежинка» установили «Бэби-лифт»

ТУБЕРКУЛЕЗ И ДРУГИЕ ПРЕЛЕСТИ

МП "ПАТП" информирует горожан о работе в праздничные дни с 1 по 8 января